Çin'in Kömür Zengini Shanxi Eyaleti, Ocak-Ekim Döneminde Elektrik İletiminde Artış Kaydetti

TAİYUAN, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde bulunan kömür açısından zengin Shanxi eyaletinin istatistik idaresinden Perşembe günü yapılan açıklamada, eyaletin 2022'nin ilk 10 ayında ülkenin diğer bölgelerine 117,55 milyar kilovatsaat elektrik ilettiği bildirildi.

TAİYUAN, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde bulunan kömür açısından zengin Shanxi eyaletinin istatistik idaresinden Perşembe günü yapılan açıklamada, eyaletin 2022'nin ilk 10 ayında ülkenin diğer bölgelerine 117,55 milyar kilovatsaat elektrik ilettiği bildirildi.

Eyaletin bu dönemde ilettiği elektrik, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,94 arttı. Eyaletin toplam elektrik üretim hacmi 341,25 milyar kilovat-saate ulaştı.

Çin'in önde gelen enerji üssü olarak Shanxi eyaleti, ülkenin enerji arzı ve elektrik iletimi için kilit konumda bulunuyor.

Kışın ısınma sezonunda artan enerji taleplerini karşılamak için, Shanxi'nin elektrik nakil altyapısını güçlendirdiğini belirten idare, eyaletin ülke genelinde 22 eyalete elektrik ileterek rekor kırdığını duyurdu.