Çin'in Kömür Zengini Shanxi Eyaleti 2023'te Üretimini Artırmayı Planlıyor

TAİYUAN, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan ve zengin kömür kaynaklarına sahip Shanxi eyaleti, geçen yılki yüzde 8,7'lik büyümenin ardından bu yıl da kömür üretiminde sürekli bir artış hedefliyor.

TAİYUAN, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan ve zengin kömür kaynaklarına sahip Shanxi eyaleti, geçen yılki yüzde 8,7'lik büyümenin ardından bu yıl da kömür üretiminde sürekli bir artış hedefliyor.

2023'te 1,37 milyar tondan fazla ham kömür üretmeyi hedefleyen eyaletin geçtiğimiz yılki üretimi 1,31 milyar tondu.

Shanxi istatistik bürosuna göre, 2023'ün ilk iki ayında, eyaletin ham kömür üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 215 milyon tona ulaştı ve aynı dönemde ülke toplamının yaklaşık yüzde 29'unu oluşturdu.

Eyalet yetkilisi, Shanxi'nin işyeri güvenliğinden ödün vermeden, ülkenin enerji arzı talebine uygun olarak kömür üretim kapasitesini piyasaya sürmeye devam ettiğini söyledi.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2022'de yayımlanan resmi bir rapora göre, Shanxi eyaleti Çin'in 207,9 milyar tonluk ulusal kömür rezervinin en büyük oranı olan yüzde 23'ünü oluşturuyor.