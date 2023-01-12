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Çin'in Kömür Zengini Eyaleti Yeni Enerji Elektrik Üretiminde Artış Kaydetti

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Çin'in Kömür Zengini Eyaleti Yeni Enerji Elektrik Üretiminde Artış Kaydetti

TAİYUAN, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Şebekesi Shanxi Elektrik Üretim Şirketi'ne göre, Çin'in kuzeyinde yer alan kömür zengini Shanxi eyaletinin yeni enerji üretimi 2022 yılında 68,55 milyar kilovat-saati geçti.

Çin'in Kömür Zengini Eyaleti Yeni Enerji Elektrik Üretiminde Artış KaydettiHava fotoğrafında Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Jincheng kentine bağlı Pushang köyünde konutların çatılarına kurulu fotovoltaik elektrik panelleri görülüyor, 13 Ocak 2019. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua) 

TAİYUAN, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Şebekesi Shanxi Elektrik Üretim Şirketi'ne göre, Çin'in kuzeyinde yer alan kömür zengini Shanxi eyaletinin yeni enerji üretimi 2022 yılında 68,55 milyar kilovat-saati geçti.

Bu, eyalette elektriğin yaklaşık yüzde 16,67'sinin yeşil enerjiden üretildiği anlamına geliyor ve yeşil elektrik üretimi kullanımı yüzde 98,6'ya ulaştı.

Geçen yılın sonu itibariyle, eyaletin toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi 120 milyon kilovatın üzerine çıktı. Bunun yüzde 33,23'ü rüzgar ve güneş enerjisi tarafından oluşturuldu ve 40,13 milyon kilovatı aşan kurulu kapasiteye sahip.

Çin'in önde gelen bir enerji üretim üssü olan Shanxi eyaleti ülkenin enerji arzı ve elektrik iletimi açsından kilit öneme sahip.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanxi Güncel Haberler

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