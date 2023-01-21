Çin'in Kömür Zengini Eyaleti Shanxi'de 2022'de Kömür Üretimi Arttı

TAİYUAN, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki kömür zengini Shanxi eyaleti yetkilileri Cuma günü, kömür üretiminin 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,7 artarak 1,31 milyar tona ulaştığını açıkladı.

TAİYUAN, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki kömür zengini Shanxi eyaleti yetkilileri Cuma günü, kömür üretiminin 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,7 artarak 1,31 milyar tona ulaştığını açıkladı.

Eyalet istatistik bürosuna göre, geçen yıl Shanxi, Çin'deki diğer 24 eyalet düzeyinde bölge için 620 milyon ton termal kömür sağladı.

Shanxi'de, gelişmiş kömür üretim kapasitesinin büyümesi hızlandırıldı ve 2022'de yeni genişleme ve yatırımlar yoluyla kömür üretim kapasitesi artırıldı.

Önümüzdeki beş yıl içinde Shanxi'de, yeşil enerji tedarik sisteminin inşası hızlandırılacak ve gelişmiş kömür üretim kapasitesi oranı yaklaşık yüzde 95'e, yeni ve temiz enerji kurulu kapasitesi ise yüzde 54'e çıkarılmaya çalışılacak.

Shanxi'de, eyaletin toplam alanının yüzde 36,3'ünü oluşturan 57.000 kilometrekarelik bir kömür yatağı alanı olduğu tahmin ediliyor. Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, 2021 sonu itibarıyla eyalet, Çin'in toplam kömür rezervinin yüzde 23'ünü oluşturuyor.