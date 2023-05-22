Çin'in Kömür Zengini Eyaleti, Akıllı Kömür Madenlerini Geliştirecek

TAİYUAN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan kömür zengini Shanxi eyaleti, kömür endüstrisinde akıllı kömür madenlerinin ve internet platformlarının geliştirilmesini teşvik etmek üzere bir plan hazırladı.

TAİYUAN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan kömür zengini Shanxi eyaleti, kömür endüstrisinde akıllı kömür madenlerinin ve internet platformlarının geliştirilmesini teşvik etmek üzere bir plan hazırladı.

Plan, çeşitli dijital platformlar inşa etmeyi, sektörde yetenekli kişiler yetiştirmeyi, kilit teknolojiler ve temel ekipmanlar konusunda araştırmalar yürütmeyi, uygun mali politikaları artırmayı ve kömür enformasyon sektöründe sanayi kümelerinin gelişimini hedefleyen adımlardan oluşuyor.

Eyalet ayrıca akıllı kömür madenlerinin genel inşaat tasarımını tektipleştirecek, veri standartlarını ve iletişim arayüzlerini belirleyecek ve kömür madenlerinde yerel koşullara uygun akıllı sistemler kuracak.

Shanxi istatistik bürosuna göre, Çin'in en büyük kömür üretim bölgesi olan Shanxi'deki ham kömür üretimi Ocak-Nisan döneminde 444 milyon tona ulaştı.