Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Kömür Üretimi Temmuz'da Yüzde 16,1 Arttı

Çin'in Kömür Üretimi Temmuz'da Yüzde 16,1 Arttı

Güncel Haberler

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, ülkenin ham kömür üretiminin Temmuz ayında hızlı bir artış kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, ülkenin ham kömür üretiminin Temmuz ayında hızlı bir artış kaydettiğini gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, ülke, geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,1 artışla 370 milyon ton ham kömür üretti. Temmuz ayındaki büyüme bir önceki aya göre 0,8 yüzde puan daha yüksek oldu. Büro, yılın ilk yedi ayında üretimin bir önceki yıla göre yüzde 11,5 daha yüksek gerçekleştiğini ve toplamda 2,56 milyar ton olduğunu bildirdi. Veriler, Ocak-Temmuz döneminde Çin'in kömür ithalatının 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 18,2 düşüşle 138,52 milyon ton olduğunu gösterdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Togo Cumhuriyeti Hamster Coin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title