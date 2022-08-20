Çin'in Kömür Üretimi Temmuz'da Yüzde 16,1 Arttı

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, ülkenin ham kömür üretiminin Temmuz ayında hızlı bir artış kaydettiğini gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, ülke, geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,1 artışla 370 milyon ton ham kömür üretti. Temmuz ayındaki büyüme bir önceki aya göre 0,8 yüzde puan daha yüksek oldu. Büro, yılın ilk yedi ayında üretimin bir önceki yıla göre yüzde 11,5 daha yüksek gerçekleştiğini ve toplamda 2,56 milyar ton olduğunu bildirdi. Veriler, Ocak-Temmuz döneminde Çin'in kömür ithalatının 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 18,2 düşüşle 138,52 milyon ton olduğunu gösterdi.