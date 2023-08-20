Çin'in Kömür Üretimi Ocak-Temmuz Döneminde İstikrarlı Artış Kaydetti

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in ham kömür üretimi bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre ülke, söz konusu dönemde 2,67 milyar ton ham kömür üretti.

Sadece Temmuz ayında Çin'in ham kömür üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artışla 380 milyon tona ulaştı.

Verilere göre Çin, Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88,6 artışla 260 milyon ton kömür ithal etti.