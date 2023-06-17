Çin'in Kömür Üretimi Mayıs'ta Yüzde 4,2 Arttı

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in ham kömür üretimi Mayıs ayında istikrarlı büyüme sergiledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Çin geçen ay bir önceki yıla göre yüzde 4,2 artışla 390 milyon ton ham kömür üretti.

2023'ün ilk beş ayında üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 1,91 milyar ton oldu.

Verilere göre Çin, Ocak-Mayıs döneminde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 89,6 artışla 180 milyon ton kömür ithal etti.