Çin'in Kömür Üretimi Eylül Ayında Yüzde 12,3 Arttı Güncel Haberler BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'de resmi verilere göre, ülkenin ham kömür üretimi Eylül ayında istikrarlı büyüme kaydetti. BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'de resmi verilere göre, ülkenin ham kömür üretimi Eylül ayında istikrarlı büyüme kaydetti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, ülke geçen ay, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3 artışla 390 milyon ton ham kömür üretti. Resmi veriler, geçen ay günlük ortalama kömür üretiminin 12,89 milyon tona ulaştığını gösterdi. Üretim 2022 yılının ilk dokuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,2 artışla 3,32 milyar ton oldu. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Togo Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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