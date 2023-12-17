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Çin'in Kömür, Ham Petrol ve Doğalgaz Üretimi Artmaya Devam Ediyor

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Çin'in kömür, ham petrol ve doğalgaz üretimi bu yılın ilk 11 ayında istikrarlı şekilde artmaya devam etti. Ülkenin kömür üretimi yüzde 2,9 artışla 4,24 milyar ton, ham petrol üretimi yüzde 1,8 artışla 191,25 milyon ton ve doğalgaz üretimi yüzde 6 artışla 209,6 milyar metreküpe yükseldi.

BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kömür, ham petrol ve doğalgaz üretimi bu yılın ilk 11 ayında istikrarlı şekilde artmaya devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre, ülkedeki madenciler ilk 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artışla 4,24 milyar ton kömür üretti.

Ülkenin ham petrol üretimi bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 artışla 191,25 milyon tona yükselirken, ham petrol ithalatı ise yüzde 12,1 artışla 515,65 milyon tona ulaştı.

NBS verilerine göre, doğalgaz üretimi yılın ilk 11 ayında yüzde 6 artışla 209,6 milyar metreküpe yükselirken, doğalgaz ithalatı yüzde 8,5 artışla 107,4 milyon metreküpe ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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