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Çin'in Kızılsu Kırgız Özerk İli'ndeki İlk Rüzgar Türbininin Kurulumu Tamamlandı

Çin'in Kızılsu Kırgız Özerk İli'ndeki İlk Rüzgar Türbininin Kurulumu Tamamlandı

Güncel Haberler

URUMQİ, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Kızılsu Kırgız Özerk İli'nde kurulan rüzgar türbini, 22 Nisan 2023. Çin'in en batısındaki Kızılsu Kırgız Özerk İli'nde ilk rüzgar türbininin kurulumu Cumartesi sabahı tamamlandı.

URUMQİ, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Kızılsu Kırgız Özerk İli'nde kurulan rüzgar türbini, 22 Nisan 2023.

Çin'in en batısındaki Kızılsu Kırgız Özerk İli'nde ilk rüzgar türbininin kurulumu Cumartesi sabahı tamamlandı. (Fotoğraf: Liu Zhenlu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 23 Nisan Uygur Güncel Haberler

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