Çin'in Kıyı Kasabası Dongying, Huzur ve Cazibesiyle Cittaslow Unvanı Aldı

HAİKOU, 24 Kasım (Xinhua) -- El değmemiş kumsallarda altın renkli güneşin ışıklarıyla yıkanan turistler, geniş kıyı hattında yengeç yakalamanın zevkini çıkarıyor.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Lin'gao ilçesinde yer alan Dongying kasabasındaki bu cennet manzarası giderek popülerlik kazanıyor. Kendilerini bir balıkçının hakiki ve benzersiz yaşantısının içine bırakmak için buraya akın eden ziyaretçiler, boş zamanlarını yerel bir gelenekle harmanladıkları nadir bir deneyim yaşıyor.

Kısa süre önce İzmir'in Seferihisar belediyesinde toplanan Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi, Dongying kasabasını "Cittaslow" ilan etti. Cittaslow, İtalyanca yavaş kasaba ya da kent anlamına geliyor. Böylelikle Dongying, dünyada bu unvanı alan 14'üncü kasaba, Çin'deyse ilk kıyı kasabası oldu.

"Cittaslow" olarak bilinen Uluslararası Yavaş Kent statüsü, İtalya'nın Bulla köyünde ortaya konulan yeni bir kentsel kalkınma planına dayanıyor. Bu model, geleneksel yaşam tarzlarını modern teknolojiyle entegre eden modern topluluklar inşa etmenin bir yolunu bulma gerekliliğini vurguluyor. Ekim 2023 itibarıyla dünya çapında 33 ülke ve bölgeye yayılmış 295 Cittaslow kenti ya da kasabası bulunuyor.

Lin'gao ilçesi başkanı Tang Shoubing, "Cittaslow kavramı Çin'in yeni kalkınma konseptiyle ve kırsal canlandırma projesiyle örtüşüyor" dedi.

Lin'gao yönetimi, bölgenin coğrafi avantajları ve doğal kaynakları sayesinde deniz kıyısında oda kiralama gibi yeşil sektörleri ve yavaş bir yaşam tarzını yansıtan spor ve kültürü teşvik ediyor.

Dongying yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda bir kıyı hattına sahip. Deniz alçaldığında sahilde geniş bir alan ortaya çıkıyor ve kabuklu deniz hayvanları, yengeçler ve deniz kabuğu toplamak için oldukça elverişli bir ortam oluşuyor.

Kıyı kaynaklarından istifade eden kasaba, Donying kıyı Cittaslow projesini başlatmak için 106 milyon yuan (14,9 milyon ABD doları) değerinde fon topladı. Ayrıca yerel turizmi güçlendirmek üzere 234 milyon yuan yatırımda bulunan kasaba, ziyaretçi deneyimini iyileştirmek için kıyıda konaklama yerleri, kitapçılar ve çeşitli cazibe merkezlerinin geliştirilmesine odaklanıyor.

Kasabalarının hızla geliştiğini gören daha fazla genç insan, köylerine dönerek iş kurmaya başladı.

Dongying kasabası bu yıl içinde çeşitli etkinlikler için gelen 80.000'den fazla ziyaretçiyi ağırladı. 2024 Bahar Festivali'ne yönelik oda kiralama rezervasyonları ise şimdiden kayda değer miktara ulaştı.

Tang, "Deniz kıyısındaki bir balıkçı kasabası olan Dongying ile Cittaslow konsepti arasındaki yakın bağlantının, kasabayı Hainan'ın kırsal canlandırma inşasında bir model haline getirmesini ve daha fazla bölge insanının bundan faydalanmasını umuyoruz" dedi.