Çin'in Kırsal Politika Bankası Altyapı İçin 10 Milyar Yuanın Üzerinde Fon Sağladı

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kırsal alanlara yönelik politika bankası olan Çin Tarımsal Kalkınma Bankası (ADBC), ülkede altyapıyı desteklemek için Cuma günü 14,9 milyar yuan (yaklaşık 2,21 milyar ABD doları) fon sağladı.

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kırsal alanlara yönelik politika bankası olan Çin Tarımsal Kalkınma Bankası (ADBC), ülkede altyapıyı desteklemek için Cuma günü 14,9 milyar yuan (yaklaşık 2,21 milyar ABD doları) fon sağladı. 20 Temmuz'da oluşturulan fon, ulusal ana altyapının sermaye gereksinimini etkin bir şekilde karşılayarak su koruma, su taşımacılığı ve soğuk zincir lojistiği gibi sektörlerdeki 68 projeye yönlendirildi. Banka, fon ile ulaşım, su koruma, enerji ağları, endüstriyel iyileştirme, kentsel ve kırsal alanlar ve ulusal güvenlikle ilgili altyapının desteklenmesinin amaçlandığını söyledi. 1994 yılında kurulan ADBC, ülkenin kabinesi olan Devlet Konseyi'nin doğrudan liderliğiyle yönetilen, Çin'de tarım konusundaki tek politika bankasıdır.