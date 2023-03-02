Çin'deki Spor Etkinlikleri İnsansız Hava Aracıyla Görüntülendi Güncel Haberler BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Müreffeh bir toplumun inşasını öngören Birinci Yüzüncü Yıl Hedefi'ne ulaşan Çin, İkinci Yüzüncü Yıl Hedefi'ne doğru yeni bir yolculuğa çıktı. Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde bulunan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nı ziyaret eden turistler görülüyor, 25 Aralık 2021. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua) BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Müreffeh bir toplumun inşasını öngören Birinci Yüzüncü Yıl Hedefi'ne ulaşan Çin, İkinci Yüzüncü Yıl Hedefi'ne doğru yeni bir yolculuğa çıktı. Çin'de insansız hava aracıyla nefes kesen bir spor turu için birlikte yolculuğa çıkalım. Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Tongling kentindeki bir parkta basketbol oynayan bölge sakinleri görülüyor, 15 Kasım 2022. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Zhangjiakou kentindeki Ulusal Kayakla Atlama Merkezi görülüyor, 26 Ekim 2021. (Fotoğraf: Jin Haoyuan/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhangjiakou kentinde bulunan Ulusal Biatlon Merkezi görülüyor, 23 Aralık 2021. (Fotoğraf: Yang Shiyao/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Hulun Buir kentinin Hailar bölgesinde kışın açık havada yüzen bir bölge sakini görülüyor, 22 Ocak 2021. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Hegang şehrindeki bir spor parkında kurdele dansı yapan bölge sakinleri görülüyor, 6 Mart 2021. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Guiyang kentinde bulunan Changpoling Ulusal Orman Parkı'nda egzersiz yapan insanlar görülüyor, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Bortala Moğol Özerk İli'ndeki Sayram Gölü Bisiklet Yarışı'nda yarışan bisikletçiler görülüyor, 26 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Hao Jianwei/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Helan ilçesindeki kırsal bir ekoturizm parkında karda koşu yarışmasına katılan Ningxia Tıp Üniversitesi'nden uluslararası öğrenciler görülüyor, 10 Ocak 2022. (Fotoğraf: Feng Kaihua/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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