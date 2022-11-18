Çin'in Kimya Endüstrisi İlk Üç Çeyrekte İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan alınan verilere göre, Çin kimya endüstrisindeki büyük şirketler Ocak-Eylül döneminde üretim ve gelir açısından istikrarlı bir büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan alınan verilere göre, Çin kimya endüstrisindeki büyük şirketler Ocak- Eylül döneminde üretim ve gelir açısından istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Büroya göre, söz konusu dönemde bu firmaların endüstriyel katma değeri yıllık yüzde 3,9 arttı ve ana faaliyet gelirleri yıllık yüzde 8,2 artışla 100,17 trilyon yuana (yaklaşık 14,18 trilyon ABD doları) ulaştı.

Veriler, bu şirketlerin toplam karının 6,24 trilyon yuandan fazla olduğunu ve önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azaldığını gösteriyor.

Aynı dönemde, petrol, kömür ve akaryakıt işleme alt sektörlerindeki firmaların ana faaliyet gelirleri yıllık yüzde 21,8 artarken, kimyasal hammadde ve mamulleri imalatı alt sektörlerindeki firmaların ana faaliyet gelirleri ise yüzde 15,2 arttı.