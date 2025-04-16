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Çin'in Kentsel İşsizlik Oranı Mart 2025'te Yüzde 5,2

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Çin'in ankete dayalı kentsel işsizlik oranı Mart 2025 itibarıyla yüzde 5,2 olarak kaydedildi. 2025 hedefi olarak yüzde 5,5 belirleyen ülke, yeni istihdam yaratma planları hakkında da bilgi sundu.

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'in ankete dayalı kentsel işsizlik oranı 2025 yılının ilk çeyreğinde ortalama yüzde 5,3 oldu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre ankete dayalı kentsel işsizlik oranı mart ayında bir önceki aya göre 0,2 yüzde puan düşüşle yüzde 5,2 olarak ölçüldü.

Mart sonu itibarıyla kırsal kesimlerden büyük şehirlere gelerek çalışan göçmen işçilerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 187,95 milyona ulaştı.

2025 yılı için yüzde 5,5 civarında ankete dayalı kentsel işsizlik oranı hedefi koyan Çin, 12 milyondan fazla yeni kentsel istihdam yaratmayı amaçlıyor.

Çarşamba günü açıklanan veriler, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 2025 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 büyüdüğünü de ortaya koydu.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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