Çin'in Kbvıp'si Macaristan'da Yeni Enerji Pilot Projesine Başlayacak

KBVIP'in kurucusu Kong Jian, Intretech Macaristan ile imzalanan anlaşmanın KBVIP'nin ilk denizaşırı projesi olduğunu ve Macaristan ve Avrupa'daki yeni enerji pazarının büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

KBVIP'in kurucusu Kong Jian, Intretech Macaristan ile imzalanan anlaşmanın KBVIP'nin ilk denizaşırı projesi olduğunu ve Macaristan ve Avrupa'daki yeni enerji pazarının büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

BUDAPEŞTE, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Shanghai Kuaibu Yeni Enerji Teknolojisi (KBVIP), Çarşamba günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Intretech ile ilk fotovoltaik (PV), batarya depolama ve elektrikli araç (EV) şarj pilot projesi anlaşmasını imzaladı. KBVIP, dünya çapında batarya depolama ve süper şarj hizmeti çözümleri sunarken, Intretech'in bir yan kuruluşu olan Intretech Macaristan Limited şirketi, yüksek düzeyde bilgilendirme ve otomasyona sahip akıllı üretim sistemine odaklanıyor. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Devlet Sekreteri Balazs Gazso, farklı şarj teknolojilerinin ve enerji depolama çözümlerinin geliştirilmesinin hem sektör hem de Macaristan halkı için çok önemli olduğunu söyledi. Gazso, KBVIP ile Intretech Macaristan arasındaki işbirliğinin "Macaristan'ın gelecekteki ekonomik gücünü destekleyeceğini" belirtti. KBVIP'nin kurucusu Kong Jian da şirketin, Ağustos ayında Macaristan'ın doğusunda 7,34 milyar euroluk (7,25 milyar ABD doları) yatırım açıklayan Çinli batarya üreticisi CATL'nin izinden gittiğine işaret etti.

Macaristan Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Devlet Sekreteri Balazs Gazso, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir anlaşmanın imzalanması sırasında konuşuyor, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Kong, Intretech Macaristan ile imzalanan anlaşmanın KBVIP'nin ilk denizaşırı projesi olduğunu ve Macaristan ve Avrupa'daki yeni enerji pazarının büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Intretech Macaristan Başkan Yardımcısı Wei Zifeng, "2017 yılında, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne karşılık olarak Intretech, Avrupa genel merkezini Macaristan'da kurdu ve dünyanın en akıllı üretim teknolojisini ve Ar-Ge yeteneklerini ülkeye tanıttı" dedi. Wei, yeni ve çok önemli yenilenebilir enerji sektörüne girmekten büyük heyecan duyduğunu ifade etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin merkezinde bir yolda ilerleyen araçlar, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Wei, Intretech Macaristan ile KBVIP arasındaki stratejik ortaklığın, mevcut enerji depolama ve EV süper şarj istasyonları sıkıntısının giderilmesine yardımcı olmayı amaçladığını ve Macaristan ile Avrupa'nın daha sürdürülebilir ve yenilenebilir bir geleceğe doğru ilerlemesine yardımcı olacağını vurguladı.