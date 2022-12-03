Çin'in Kaya Çayı Yapım Tekniğinin Son Mirasçıları

WUYİSHAN, 3 Aralık (Xinhua) -- Kaya çayının anavatanı olan Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Wuyishan ilçesi çok çeşitli kaya çayı türlerine ev sahipliği yapıyor.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletine bağlı Wuyishan ilçesinin Xingcun kasabasındaki ekolojik bir çay bahçesi görülüyor, 1 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)

WUYİSHAN, 3 Aralık (Xinhua) -- Kaya çayının anavatanı olan Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Wuyishan ilçesi çok çeşitli kaya çayı türlerine ev sahipliği yapıyor.

Özellikle kavrulmuş bir tada, çiçeksi ve meyvemsi aromaya sahip özel bir Oolong (bir tür siyah çay) çeşidi olan Wuyi kaya çayının yapım tekniği, hasat, soldurma, bağlama, bükme, kurutma gibi 10'dan fazla işlemden oluşuyor.

Tarihi bir miras olan ve yıllar içinde geliştirilen Wuyi kaya çayının yapım tekniği, ulusal düzeyde somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor.

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Wuyishan ilçesinde Wuyi kaya çayı yapım tekniğinin tek kadın varisi olan You Yuqiong (solda), oğlu Fang Zhou'ya Wuyi kaya çayını kömürde kavurma tekniğini öğretiyor, 10 Mayıs 2020. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Wuyishan ilçesinde, Wuyi kaya çayı yapma tekniğinin tek kadın varisi olan You Yuqiong (sağda), oğlu Fang Zhou'ya Wuyi kaya çayı yapımında kullanılan elle karıştırma tekniğini öğretiyor, 1 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Wuyishan ilçesinde kırıntı pastası çayı yapma tekniğinin mirasçısı olan He Shi'an, Wuyi kaya çayını elle karıştırma ve bağlama tekniğini gösteriyor, 1 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Wuyishan ilçesindeki bir çay tadımı yarışmasında Wuyi kaya çayını tadan yabancı ziyaretçiler, 28 Ekim 2017. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)