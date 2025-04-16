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Çin'in Katma Değerli Sanayi Üretimi Yüzde 6,5 Arttı

Çin'in Katma Değerli Sanayi Üretimi Yüzde 6,5 Arttı
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Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, 2025'in ilk çeyreğinde katma değerli sanayi üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artış gösterdi. Mart ayında ise bu artış yüzde 7,7 olarak kaydedildi.

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'in katma değerli sanayi üretimi 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı veriler, büyümenin ilk iki ayda kaydedilen yüzde 5,9'luk artışa göre hız kazandığını ortaya koydu.

Mart ayındaysa sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artış gösterdi.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,79 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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