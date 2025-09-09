Çin'in Katma Değerli İmalat Üretimi 8 Trilyon Yuanı Aşacak

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in katma değerli imalat üretiminin, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) 8 trilyon yuanı (yaklaşık 1,13 trilyon ABD doları) aşması ve küresel büyümeye yüzde 30'dan fazla katkı sağlaması bekleniyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Li Lecheng, salı günü düzenlediği basın toplantısında, ülkenin kesintisiz 15 yıldır dünyanın en büyük üreticisi konumunu koruduğunu söyledi.

Çin'in son 5 yılda inovasyon yatırımlarını istikrarlı şekilde artırdığını kaydeden Li, ülkede yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan olan büyük ölçekli imalat firmalarının, faaliyet gelirlerinin yüzde 1,6'sından fazlasını araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine ayırdığını ifade etti.

Li, "570'in üzerinde sanayi şirketi an itibarıyla dünyanın en fazla Ar-Ge harcaması yapan 2.500 şirketi arasında yer alıyor" dedi.

Li, Çin'in küresel tedarik zincirlerini korumak ve daha kapsayıcı, istikrarlı ortaklıklar geliştirmek amacıyla birçok ülkeyle birlikte sanayi ve tedarik zincirlerinin direnç ve istikrarını artırmaya yönelik inisiyatifi başlattığını da vurguladı.