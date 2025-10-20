Çin'in Katma Değerli Hizmet Üretimi 2025'in İlk Üç Çeyreğinde %5,4 Arttı
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, 2025 yılının ilk üç çeyreğinde katma değerli hizmet üretiminde %5,4 artış yaşandı ve hizmet sektörü, gayrisafi yurtiçi hasılanın %58,4'ünü oluşturdu.
BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in katma değerli hizmet üretimi 2025 yılının ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 arttı.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) pazartesi günü açıkladığı verilere göre söz konusu dönemde hizmet sektörü, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0,8 yüzde puan artışla gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 58,4'ünü oluşturarak, ülkenin ekonomik büyümesine yüzde 60,7 katkı sağladı.
NBS yetkilisi Peng Yongtao, hizmet sektörü üretimini ölçen endeksin eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak hızlı büyümesini sürdürdüğünü söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel