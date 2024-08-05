Çin'in Kashgar kenti antik yapılarıyla büyülüyor
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang'da bulunan Kashgar antik kenti, dünyanın ayakta kalan en büyük toprak yapılarından birine ev sahipliği yapıyor. Kashgar antik kentinin çeşitli görüntüleri
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1. Kashgar antik kentinin çeşitli görüntüleri
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang'da bulunan Kashgar antik kenti, dünyanın ayakta kalan en büyük toprak yapılarından birine ev sahipliği yapıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Kashgar kentinden bildiriyor.
(XHTV)