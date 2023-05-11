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Çin'in Kargo Uzay Aracı Tianzhou-6, Uzay İstasyonuna Kenetlendi

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Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Tianzhou-6 kargo uzay aracının durum ayarını tamamladığını ve yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna kenetlendiğini bildirdi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Tianzhou-6 kargo uzay aracının durum ayarını tamamladığını ve yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna kenetlendiğini bildirdi.

CMSA, Tianzhou-6'nın Perşembe günü Beijing saatiyle sabah 05.16'da Tianhe çekirdek modülünün arka kenetlenme kapısına yanaştığını duyurdu.

Uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-15 taykonotları, planlanan şekilde uzay aracına girecek ve kargoları aktaracak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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