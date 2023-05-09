Çin'in Kargo Uzay Aracı Tianzhou-6'nın Fırlatma Hazırlıkları Tamamlandı

Çin'in güneyinde yer alan ada eyaleti Hainan'daki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sahası, ülkenin kargo uzay aracı Tianzhou-6'nın fırlatılmaya hazır olduğunu duyurdu.

Tianzhou-6'nın fırlatılması, Çin'in uzay istasyonunun uygulama ve geliştirme aşamasına girmesinden bu yana gerçekleştirilecek ilk uzay uçuşu olacak.

Fırlatma sahası, fırlatma için tüm hazırlıkları ve ilgili tüm sistemleri kapsamlı şekilde içeren nihai provayı tamamladı. Bu süreç kargo aracına yakıt doldurulmasını ve uzay aracı-roket kombinasyonunun fırlatma alanına nakledilmesini de içeriyordu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sahası'nın bağlı olduğu Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nin baş mühendisi Zhong Wen'an, "Bu, fırlatmadan önceki en kapsamlı prova ve aynı zamanda son ortak prova" dedi.

Fırlatma sahasındaki meteorolojik sistem, fırlatma öncesi kesin bir hava tahmini elde etmek için meteorolojik izlemeyi güçlendirdi.

Zhong, ekipman ve tesislerin düzgün çalıştığını kaydetti.

Tianzhou-6 kargo uzay aracını taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y7 taşıyıcı roketi Pazar günü fırlatma alanına dikey halde nakledilmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wenchang'dan bildiriyor. (XHTV)