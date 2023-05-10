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Çin'in Kargo Uzay Aracı Tianzhou-6 Misyonu Fırlatıldı

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Çin İnsanlı Uzay Ajansı, yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna erzak taşıyan yeni bir kargo misyonunun fırlatıldığını bildirdi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna erzak taşıyan yeni bir kargo misyonunun fırlatıldığını bildirdi.

Tianzhou-6 kargo uzay aracını taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y7 roketi, Çarşamba gecesi Çin'in güneyindeki Hainan ada eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya gönderildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wenchang'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Uzay Aracı Güncel Haberler

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