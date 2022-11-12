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Çin'in Kargo Uzay Aracı Tianzhou-5 Uzay İstasyonu Kombinasyonu ile Kenetlendi

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Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu için malzeme taşıyan kargo uzay aracı Tianzhou-5, Cumartesi günü uzay istasyonu kombinasyonu ile hızlı bir otomatik buluşma ve kenetlenme gerçekleştirdi.

Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu için malzeme taşıyan kargo uzay aracı Tianzhou-5, Cumartesi günü uzay istasyonu kombinasyonu ile hızlı bir otomatik buluşma ve kenetlenme gerçekleştirdi.

Çinli astronotlar böylece, ülkenin uzay istasyonuna bir kargo uzay aracının gelişine ilk kez tanık oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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