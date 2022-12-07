Çin'in Kargo Sektörü İstikrarlı Biçimde Toparlanıyor

Çin'de günlük ortalama iş hacmi Kasım ayı sonundan bu yana istikrarlı bir şekilde artan kargo sektörü giderek hızlanan bir toparlanma yaşıyor.

Çin'de günlük ortalama iş hacmi Kasım ayı sonundan bu yana istikrarlı bir şekilde artan kargo sektörü giderek hızlanan bir toparlanma yaşıyor.

Çin Devlet Posta Bürosu'nun Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Cuma gününden Pazar gününe kadar günde ortalama 300 milyondan fazla koli elleçlenirken, bu sektörde hızlı toparlanmaya işaret ediyor.

Büro, hızlı toparlanmayı, ülkedeki genel olarak güçlü Kovid-19 önleme ve kontrol durumuna, iyileştirilmiş önleme ve kontrol tedbirlerine ve tüketim potansiyelinin yeniden ortaya çıkmasına bağladı.

SES 1 (Çince): ZHANG BİNG, Xinjiang eyaletinin merkezi Urumqi'deki JD Logistics'in Liyushan şubesi

"Şubemize bağlı 20 kurye çalışıyor. Tekrar işbaşına döndükten sonra her gün 1.000'den fazla koli teslim ediyoruz ki bu bazen 2.000'e kadar çıkıyor."

SES 2 (Çince): GUO WENCHAO, Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan'daki China Post'un Taonan şubesi

"Genellikle günde iki kez teslimat yapıyoruz, ancak bir partiyi dağıttıktan sonra hemen geri gelip bir sonraki partiyi alıyoruz. Dağıtım sıklığını artırdık ve dağıtım süresini uzattık."

SES 3 (Çince): YAN GUOHUI, ZTO Express'in Shanghai Puxi transfer merkezi

"ZTO'nun Shanghai yönetim merkezi günde 4,5 milyon ila 5 milyon paket elleçliyor. Bu miktar geçen haftaya kıyasla yüzde 10 daha fazla. Lojistik sektörü önemli ölçüde toparlanıyor. İş hacminin bu ay artmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi, Taiyuan ve Shanghai'dan bildiriyor.

(XHTV)