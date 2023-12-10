Çin'in Karayolu ve Suyolu Ulaşım Yatırımları Arttı

Çin'in karayolu ve suyolu ulaşım ağlarına yapılan sabit varlık yatırımı bu yılın ilk 10 ayında artış kaydetti. Karayolları ve su yollarındaki toplam sabit varlık yatırımı, bir önceki yıla göre yüzde 4,1 artışla 2,57 trilyon yuan olarak gerçekleşti.

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin'in karayolu ve suyolu ulaşım ağlarına yapılan sabit varlık yatırımı bu yılın ilk 10 ayında artış kaydetti.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre karayolları ve su yollarındaki toplam sabit varlık yatırımı, bir önceki yıla göre yüzde 4,1 artışla 2,57 trilyon yuan (yaklaşık 361,35 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Verilerin dağılımına bakıldığında, karayollarındaki sabit varlık yatırımı bu yılın ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 2,4 trilyon yuan olurken, su yollarındaki sabit varlık yatırımı yine aynı döneme kıyasla yüzde 25,8 artışla 163,12 milyar yuan oldu.

Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi, Ocak-Ekim döneminde bir önceki yıla göre yüzde 76,4'lük büyüme ile eyalet düzeyindeki bölgeler arasında karayolu sabit varlık yatırımı artışına öncülük etti. Su yolu sabit varlık yatırımı ise yüzde 347,7 ile en fazla Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde artış gösterdi.