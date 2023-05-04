Çin'in Karayolu ve Su Yolu Yatırımları İlk Çeyrekte Yüzde 15 Arttı

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in karayolları ve su yollarına yönelik sabit varlık yatırımları bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış kaydetti.

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in karayolları ve su yollarına yönelik sabit varlık yatırımları bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış kaydetti.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre, söz konusu dönemde ülkede karayolları ve su yollarının inşasına yönelik 588,9 milyar yuan değerinde (yaklaşık 85,05 milyar ABD doları) yatırım yapıldı.

Bu bağlamda karayollarına yönelik sabit varlık yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artışla 548,63 milyar yuan olurken, su yollarına yönelik yatırımlar yüzde 29,9'luk artışla 40,27 milyar yuana yükseldi.

Daha önce açıklanan verilere göre, Çin'in ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları ilk çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 13,3 artışla 720,5 milyar yuan seviyesine çıktı.