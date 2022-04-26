Çin'in Karayolu Ağı 5,28 Milyon Kilometreye Ulaştı - Haberler

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Çin'in Karayolu Ağı 5,28 Milyon Kilometreye Ulaştı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Karayolu Ağı 5,28 Milyon Kilometreye Ulaştı

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'de bir yetkilinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre Çin'in karayolu ağının toplam uzunluğu 5,28 milyon kilometreye ulaştı.

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'de bir yetkilinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre Çin'in karayolu ağının toplam uzunluğu 5,28 milyon kilometreye ulaştı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir yetkili olan Zhou Rongfeng, karayolunun en geniş kapsama alanı ve en yüksek yolcu sayısı ile en yaygın olarak kullanılan ulaşım türleri arasında olduğu için bakım ve yönetimin önemine dikkat çekti. Çin, otoyollar, ana yollar ve kırsal yollardan oluşan bir ulusal karayolu ağı oluşturdu.

Bakanlığa göre son yıllarda karayollarının bakımı ve karayolu güvenliğine yönelik tehlikelerinin bertarafı için toplam 1,29 trilyon yuan (yaklaşık 196,7 milyar ABD doları) aktarıldı. Zhou, ilgili bir yönergeye atıfta bulunarak, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) ülkenin karayolu bakım ve yönetimi çalışmalarının artıracağını söyledi. Zhou, bakımsız ve eski karayolu köprülerini ve tünellerini yenilemek, batarya şarj ve değiştirme istasyonlarının yapımını hızlandırmak ve elektronik geçiş ücreti toplama hizmetlerini iyileştirmek için çaba sarf edileceğini kaydetti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, ulaştırma bakanlığı, Nisan, Salı, Güncel, Haberler

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