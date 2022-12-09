Çin'in Kara-Deniz Ticaret Koridorunda Konteyner İşlem Hacmi Ocak-Kasım'da Güçlü Arttı

NANNİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi Demiryolu İdaresi, Çin'in yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda 2022'nin ilk 11 ayında gerçekleşen konteyner işlem hacminin güçlü bir büyüme sergilediğini söyledi.

Çin Demiryolları Nanning Grubu Limited Şirketi verileri, Çin'in batısındaki eyaletlerle ASEAN ülkeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen bu ticaret ve lojistik geçidinde işleyen yük tren hattında sözü edilen dönemde yıllık yüzde 18,9 artışla toplam 687.100 TEU (bir TEU, 20 Feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal taşındığını gösterdi.

Koridor bünyesinde 2017'de faaliyete geçen tren güzergahları şimdiye kadar Çin'in 17 eyalet düzeyindeki bölgesine bağlandı. Bu güzergahlarda 640'tan fazla kategoride mal taşındı.

Bölge içinde yer alan Beibu Körfez Limanı'nın sunduğu avantaj sayesinde Guangxi'de, trafik akışını optimize edecek ve demiryolu-deniz intermodal trenlerinin geçişini kolaylaştıracak gümrük ve ticaret şirketleri mevcut. Bu, güzergah üzerinde yapılan taşıma, lojistik, ticaret ve sanayi faaliyetlerinin entegrasyonuna güçlü bir destek oluşturuyor.

Guangxi'nin Beibu Körfezi koridor üzerinde önemli bir transit noktası işlevi görüyor ve aynı zamanda Çin'in iç kısımlarında bulunan eyaletlerinin denize en yakın çıkışı olarak konumlanıyor. Beibu Körfez Limanı'nı dünya genelinde 150 limana bağlayan toplam 52 nakliye güzergahı bulunuyor.