Çin'in Kara-Deniz Taşımacılığı Hizmeti 2022'de Güçlü Bir Büyüme Kaydetti

Tayland'dan 14 manyok nişastası kargosu yüklü bir yük treni, Pazar günü Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Qinzhou Demiryolu Konteyner Merkez İstasyonu'ndan Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing'e gitmek üzere yola çıktı.

Tayland'dan 14 manyok nişastası kargosu yüklü bir yük treni, Pazar günü Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Qinzhou Demiryolu Konteyner Merkez İstasyonu'ndan Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing'e gitmek üzere yola çıktı.

Bu, 2023'te Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru aracılığıyla ithal edilen ilk parti mal oldu.

2022'de, bu ticaret ve lojistik koridoru boyunca yük treni hizmetiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 artışla toplam 756.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal taşındı.

SES 1 (Çince): DU JUNFENG, Qinzhou Limanı Doğu Tren İstasyonu Müdür Yardımcısı:

"RCEP'in getirdiği faydalar sayesinde, ASEAN ülkelerinden giderek daha fazla Çinli şirket ve iş insanı yeni lojistik kanalıyla uluslararası ticaret yapıyor. Her gün yaklaşık 15 tren karşılıyor ve gönderiyoruz ve bunların yüzde 15'i RCEP ülkelerinden mal taşıyor."

SES 2 (Çince): DU JUNFENG, Qinzhou Limanı Doğu Tren İstasyonu Müdür Yardımcısı:

"Batı bölgesinin ekonomik kalkınmasını ve iç ve dış pazarların 'ikili dolaşımını' kolaylaştırmak amacıyla müşterilerin taleplerini karşılamaya, limanlar, gümrükler ve diğer departmanlarla işbirliğini derinleştirmeye, işletmeler için gümrük bildirimi ve denetim sürecini hızlandırmaya devam edeceğiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor.(XHTV)