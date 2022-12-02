Çin'in Kar ve Buz Pazarı İstikrarlı Büyüme ve Gelişme Bildirdi

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'de kış sporlarının tüketiciler tarafından giderek daha fazla ilgi görmesiyle, ülkenin kar ve buz pazarı sağlam bir büyüme ve güçlü bir gelişme ivmesi yakaladı.

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'de kış sporlarının tüketiciler tarafından giderek daha fazla ilgi görmesiyle, ülkenin kar ve buz pazarı sağlam bir büyüme ve güçlü bir gelişme ivmesi yakaladı.

Sektörün gelişimine ilişkin bir rapora göre, pazar değeri 2021 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 51,88 arttı ve bu yıl 800 milyar yuanı (yaklaşık 113,41 milyar ABD doları) aşması bekleniyor. Pazar değerinin 2025 yılında 1 trilyon yuanı aşacağı tahmin ediliyor.

Kar ve buz turizminin Çinli tüketiciler arasında revaçta olduğunu ve kayak yapanların sayısının hızla artığını belirten çevrimiçi seyahat acentesi Trip.com Group'ta araştırmacı olarak görev yapan Shen Jiani, 2021-2022 kar sezonunda platformundaki kayakçı sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 70'in üzerinde arttığını kaydetti.

Shen, önceki iki kar mevsiminde kayak öğrenmeyle ilgili önemli tüketim artışına atıfta bulunarak, "Tüketiciler sadece yeni bir şey deneyimlemek yerine kayak yapmayı hobileri haline getiriyor" dedi.

Pazarın güçlü potansiyeli göz önünde bulundurularak, tüketicilerin çeşitlenmiş talebini karşılamak üzere sektörel iyileştirmeleri teşvik etmek için önlemler alındı.

Örneğin, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaleti, merkezinde turizm, spor, kültür ve ekipmanlar bulunan modern bir kar ve buz endüstrisi sistemi inşa etme planını açıkladı.

Xiamen Üniversitesi profesörlerinden Sun Chuanwang, kar ve buz endüstrisinin arz tarafının daha çok güvenli, yeşil, yüksek kaliteli ve sağlıklı tüketime odaklandığını ve çeşitli ürün ve hizmetlerle yeni tüketim senaryoları oluşturmak için çaba sarf ettiğini söyledi.