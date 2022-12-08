"Çin'in Kar Kasabası"Ndan Kış Manzarası
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Çin'in en kuzeyinde yer alan Heilongjiang Eyaletindeki Shuangfeng Orman Çiftliği, "Çin'in Kar Kasabası" olarak adlandırılıyor.
Çin'in en kuzeyinde yer alan Heilongjiang Eyaletindeki Shuangfeng Orman Çiftliği, "Çin'in Kar Kasabası" olarak adlandırılıyor.
Orman Çiftliği, her yıl 180 gün kar alıyor ve yıllık ortalama kar kalınlığı 2,6 metreye ulaşıyor.
Turistler, nefes kesen kış manzarası için bölgeye akın ediyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Harbin'den bildiriyor.
(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel