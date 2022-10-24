Çin'in "Kar Kasabası" Mevsimin İlk Karına Merhaba Dedi Güncel Haberler Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan ve Çin'in "Kar Kasabası" olarak bilinen Shuangfeng Orman Çiftliği'ne Pazar günü mevsimin ilk karı düştü. Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan ve Çin'in "Kar Kasabası" olarak bilinen Shuangfeng Orman Çiftliği'ne Pazar günü mevsimin ilk karı düştü. Pazar günü aynı zamanda Çin ay takviminin 24 güneş sezonlarından biri olan Shuangjiang'ın da başladığı gündü. Bu sezonda buzlanma ve don olayı görülür. Shuangfeng'de kar mevsimi yılda yaklaşık yedi ay sürüyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Harbin kentinden bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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