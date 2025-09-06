Çin'in Kamusal Fikir Ürünlerinin Küresel Önemi Vurgulandı

KUNMİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'na bağlı bir düşünce kuruluşu olan Xinhua Enstitüsü cumartesi günü Çin'in kamusal fikir ürünlerinin küresel önemi ve tatbiki değerini vurgulayan bir rapor yayımladı.

"Zamanımızın Sorularını Yanıtlamak: Çin'in Kamusal Fikir Ürünlerinin Küresel Önemi ve Tatbiki Değeri" başlıklı raporda, Çin'in söz konusu ürünlerin arzını istikrarlı şekilde artırdığı ve uluslararası düzen, ulusal kalkınma ve ortak insani değerler gibi boyutları kapsayan bir sistemi kademeli olarak inşa ettiği belirtildi.

Raporda, "İnsanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek, Çin'in modernleşmesini ilerletmek ve insanlığın ortak değerlerini teşvik etmek yalnızca Çin'in bağımsız tercihleri değil, aynı zamanda dünya kalkınmasına yönelik derin düşüncelerinin ve sorumluluk duygusunun da bir yansımasıdır" denildi.

Raporda, bilimsel, açık ve ilerici olmak üzere üç temel teorik özellikle tanımlanan Çin'in küresel kamusal fikir ürünlerinin, insanlığın gelişimi için daha geniş ve daha parlak bir geleceği müjdelediği vurgulandı.

Raporun Çince ve İngilizce tam metni, internet siteleri, dergiler ve sosyal medya platformları aracılığıyla küresel okuyuculara sunuldu.