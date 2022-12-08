Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Jingpo Gölü'ndeki Donmuş Şelalenin Muhteşem Manzarası

Güncel Haberler

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletine bağlı Mudanjiang'daki Jingpo Gölü'nün manzara alanında bulunan Diaoshuilou Şelalesi'nin donmuş hali ile muhteşem kış manzarasının keyfini çıkarın.

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletine bağlı Mudanjiang'daki Jingpo Gölü'nün manzara alanında bulunan Diaoshuilou Şelalesi'nin donmuş hali ile muhteşem kış manzarasının keyfini çıkarın.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Mudanjiang'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title