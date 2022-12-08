Çin'in Jingpo Gölü'ndeki Donmuş Şelalenin Muhteşem Manzarası
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Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletine bağlı Mudanjiang'daki Jingpo Gölü'nün manzara alanında bulunan Diaoshuilou Şelalesi'nin donmuş hali ile muhteşem kış manzarasının keyfini çıkarın.
Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletine bağlı Mudanjiang'daki Jingpo Gölü'nün manzara alanında bulunan Diaoshuilou Şelalesi'nin donmuş hali ile muhteşem kış manzarasının keyfini çıkarın.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Mudanjiang'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel