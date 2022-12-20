Çin'in Jingdezhen Kentinde Arap Sanatları Festivali Başladı

NANCHANG, 20 Aralık (Xinhua) -- Fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Jingdezhen'de düzenlenen 5. Arap Sanatları Festivali'ndeki sanatsal bir performans görülüyor, 18 Aralık 2022.

5. Arap Sanatları Festivali, Pazartesi günü Jingdezhen kentinde başladı.

İki gün sürecek olan etkinlikte, Çin ve Arap ülkelerinden sanatçılar arasında derinlemesine kültürel değişim yapılması ve Çin'in "porselen başkenti" olarak da bilinen Jingdezhen'in eşsiz cazibesinin sergilenmesi bekleniyor.

Festivalde performanslar, kültür sanayi forumu ile Arap ve Çinli sanatçıların çalışmalarının yer aldığı bir sergi gibi bir dizi kültürel değişim etkinliği yer alacak. (Fotoğraf: Lei Zhi/Xinhua)