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Çin'in Jinfeng Wujiang Nehri Köprüsü'nde Statik Yük Testi Gerçekleştirildi

Çin'in Jinfeng Wujiang Nehri Köprüsü'nde Statik Yük Testi Gerçekleştirildi

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JİNSHA, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Jinfeng Wujiang Nehri Köprüsü'nde Pazar günü simetrik ve asimetrik turları içeren statik yük testi yapıldı.

Çin'in Jinfeng Wujiang Nehri Köprüsü'nde Statik Yük Testi GerçekleştirildiHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Jinfeng Wujiang Nehri Köprüsü'nde yapılan statik yük testi görülüyor, 21 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

JİNSHA, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Jinfeng Wujiang Nehri Köprüsü'nde Pazar günü simetrik ve asimetrik turları içeren statik yük testi yapıldı. 1473,5 metre uzunluğundaki köprü, Guiyang-Jinsha-Gulin ekspres yolu üzerinde yer alan ana projelerden biri olma özelliğini taşıyor.

Çin'in Jinfeng Wujiang Nehri Köprüsü'nde Statik Yük Testi GerçekleştirildiHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Jinfeng Wujiang Nehri Köprüsü'nde yapılan statik yük testi görülüyor, 21 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

Çin'in Jinfeng Wujiang Nehri Köprüsü'nde Statik Yük Testi GerçekleştirildiHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Jinfeng Wujiang Nehri Köprüsü'nde yapılan statik yük testi görülüyor, 21 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

Çin'in Jinfeng Wujiang Nehri Köprüsü'nde Statik Yük Testi GerçekleştirildiHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Jinfeng Wujiang Nehri Köprüsü'nde yapılan statik yük testi görülüyor, 21 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Güncel Haberler

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