Çin'in Jinfeng Wujiang Nehri Köprüsü'nde Statik Yük Testi Gerçekleştirildi
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JİNSHA, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Jinfeng Wujiang Nehri Köprüsü'nde Pazar günü simetrik ve asimetrik turları içeren statik yük testi yapıldı.
JİNSHA, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Jinfeng Wujiang Nehri Köprüsü'nde Pazar günü simetrik ve asimetrik turları içeren statik yük testi yapıldı. 1473,5 metre uzunluğundaki köprü, Guiyang-Jinsha-Gulin ekspres yolu üzerinde yer alan ana projelerden biri olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel