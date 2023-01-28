Çin'in Jinan Kentindeki Fener Gösteri Turistlerin İlgi Odağı Oldu
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JİNAN, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'daki Baotu Pınarı Parkı'nda düzenlenen fener gösterisi, Bahar Festivali sırasında 350.000'den fazla turisti kendine çekti.
JİNAN, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'daki Baotu Pınarı Parkı'nda düzenlenen fener gösterisi, Bahar Festivali sırasında 350.000'den fazla turisti kendine çekti.
Kaynak: Xinhua / Güncel