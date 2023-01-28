Çin'in Jinan Kentindeki Fener Gösteri Turistlerin İlgi Odağı Oldu Güncel Haberler JİNAN, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'daki Baotu Pınarı Parkı'nda düzenlenen fener gösterisi, Bahar Festivali sırasında 350.000'den fazla turisti kendine çekti. Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'daki Baotu Pınarı Parkı'nda düzenlenen fener gösterisinin tadını çıkaran insanlar, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Suhui/Xinhua) JİNAN, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'daki Baotu Pınarı Parkı'nda düzenlenen fener gösterisi, Bahar Festivali sırasında 350.000'den fazla turisti kendine çekti. Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'daki Baotu Pınarı Parkı'nda düzenlenen fener gösterisinin tadını çıkaran insanlar, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Suhui/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'daki Baotu Pınarı Parkı'nda düzenlenen fener gösterisinin tadını çıkaran insanlar, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Suhui/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'daki Baotu Pınarı Parkı'nda düzenlenen fener gösterisinin tadını çıkaran insanlar, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Suhui/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Güncel Haberler

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