Çin'in Jilin Kenti Kovid-19 Açısından Yüksek Riskli Alanlardan Temizlendi

CHANGCHUN, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde yer alan Jilin kenti, Pazartesi günü saat 20.00 itibarıyla Kovid-19 açısından yüksek riskli olarak sınıflandırılan tüm alanlardan temizlendi. Jilin sağlık komisyonuna göre kentte halen 29 adet orta riskli alan bulunuyor. Jilin kenti 8 Nisan'da, kent genelinde yürütülen son nükleik asit testi sonuçlarına dayanarak, topluluklardaki tüm Kovid-19 bulaş zincirlerini engellediklerini duyurmuştu.

Xinhua / Güncel