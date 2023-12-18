Çin'in Jilin eyaletinde soğuk hava alarmı

ÇEKİM TARİHİ: 16 Aralık 2023

1. Jilin eyaletinden çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaleti Cumartesi günü soğuk hava dalgasına karşı yeni bir sarı alarm yayımlarken, eyaletin birçok bölgesinde sıcaklığın 10 ila 12 santigrat derece düşeceği tahmin ediliyor.

Eyalet, soğuk hava dalgasının etkilerini en aza indirmek ve bölge sakinlerinin normal yaşamlarına devam etmelerini sağlamak için çok sayıda önlem aldı.

"Tüm köy ve kasabalarda bulunan ana yol ve geçitlerdeki karın temizlenmesini sağlamak için bir acil durum planını ivedilikle devreye soktuk. Bir sonraki aşamada soğuk hava dalgasının etkilerini en aza indirmek üzere günün her saati kar temizleme çalışmaları yapılması için çabalarımızı hızlandıracağız."

"Meydan ve peronlardaki buz ve karı temizlemek için personeller görevlendirdik. İstasyonun giriş ve çıkışları gibi kilit noktalara kaydırmaz paspaslar yerleştirdik. Ayrıca yolculara güvenlik önlemlerini hatırlatmak amacıyla önemli noktalara personel takviyesi yaptık."

"Şehir genelinde elektrik arzını sağlamak üzere 30'dan fazla işçi, dronelar yardımıyla gizli tehlikelere karşı sürekli inceleme yapıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor. (XHTV)