Üye Girişi
Haberler

Çin'in Jilin eyaletinde soğuk hava alarmı

Güncelleme:
Abone Ol

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaleti, soğuk hava dalgasına karşı sarı alarm yayımladı. Eyalette sıcaklıkların düşmesi beklenirken, önlemler alınarak bölge sakinlerinin günlük yaşamlarına devam etmeleri sağlanacak.

ÇEKİM TARİHİ: 16 Aralık 2023

1. Jilin eyaletinden çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaleti Cumartesi günü soğuk hava dalgasına karşı yeni bir sarı alarm yayımlarken, eyaletin birçok bölgesinde sıcaklığın 10 ila 12 santigrat derece düşeceği tahmin ediliyor.

Eyalet, soğuk hava dalgasının etkilerini en aza indirmek ve bölge sakinlerinin normal yaşamlarına devam etmelerini sağlamak için çok sayıda önlem aldı.

"Tüm köy ve kasabalarda bulunan ana yol ve geçitlerdeki karın temizlenmesini sağlamak için bir acil durum planını ivedilikle devreye soktuk. Bir sonraki aşamada soğuk hava dalgasının etkilerini en aza indirmek üzere günün her saati kar temizleme çalışmaları yapılması için çabalarımızı hızlandıracağız."

"Meydan ve peronlardaki buz ve karı temizlemek için personeller görevlendirdik. İstasyonun giriş ve çıkışları gibi kilit noktalara kaydırmaz paspaslar yerleştirdik. Ayrıca yolculara güvenlik önlemlerini hatırlatmak amacıyla önemli noktalara personel takviyesi yaptık."

"Şehir genelinde elektrik arzını sağlamak üzere 30'dan fazla işçi, dronelar yardımıyla gizli tehlikelere karşı sürekli inceleme yapıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Çin Ulaşım Hava Durumu Doğal Afetler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret toplantısı son durum nedir? Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması! Asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olacak? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı? CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title