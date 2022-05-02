Çin'in Jilin Eyaletinde 106 Yaşındaki Kovid-19 Hastası İyileşti

CHANGCHUN, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun kentinin yetkilileri, kentteki bir hastanede tedavi gören 106 yaşındaki bir Kovid-19 hastasının iyileşerek taburcu edildiğini bildirdi. Soyadı Li olan hasta, Jilin'deki son salgında hastaneye kaldırılan en yaşlı hastaydı. Li'ye 14 Nisan'da Kovid-19 teşhisi konulmuş ve Jilin Üniversitesi'nin Birinci Bethune Hastanesi'ne yatırılmıştı. Hastane kapsamlı bir muayenenin ardından Li'de, beyin atrofisi de dahil olmak üzere altta yatan ciddi sağlık sorunları olduğunu tespit etti. Hastane 13 Nisan'dan itibaren engelli, yaşlı ve kendine bakamayacak durumda olan diğer hastaların tedavisinde uzmanlaşmış bir tedavi alanı kurdu. Alanda, 130'dan fazla hasta kabul edildi ve bunlardan 20'si taburcu edildi. Şu anda, hastaneye kaldırılan toplam 2.076 Kovid-19 hastasından sağlığına kavuşan 1.737 kişi taburcu edildi.

Xinhua / Güncel