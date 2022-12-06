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Çin'in Jilin Eyaleti Tuzlu Araziyi Tarım Arazisine Dönüştürdü

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Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaleti, ülkenin bir tahıl ürünleri üssü. Eyalet, 2012'den bu yana eyaletin batı bölgesinde yer alan 460.000 mu'dan (30.667 hektar) fazla tuzlu-alkali araziyi tarım arazisine dönüştürdü.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaleti, ülkenin bir tahıl ürünleri üssü. Eyalet, 2012'den bu yana eyaletin batı bölgesinde yer alan 460.000 mu'dan (30.667 hektar) fazla tuzlu-alkali araziyi tarım arazisine dönüştürdü.

SES (Çince): WANG CHANGZHİ, Jilin eyaletinin Da'an kenti doğal kaynaklar departmanının toprak kontrol müdürü:

"Arazi geliştirme ile toprak korumayı birleştirirken toprak, su, teknoloji, politika ve fon kullanımını birleştiren bir model oluşturuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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