Çin'in Jilin Eyaleti Tuzlu Araziyi Tarım Arazisine Dönüştürdü Güncel Haberler Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaleti, ülkenin bir tahıl ürünleri üssü. Eyalet, 2012'den bu yana eyaletin batı bölgesinde yer alan 460.000 mu'dan (30.667 hektar) fazla tuzlu-alkali araziyi tarım arazisine dönüştürdü. Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaleti, ülkenin bir tahıl ürünleri üssü. Eyalet, 2012'den bu yana eyaletin batı bölgesinde yer alan 460.000 mu'dan (30.667 hektar) fazla tuzlu-alkali araziyi tarım arazisine dönüştürdü. SES (Çince): WANG CHANGZHİ, Jilin eyaletinin Da'an kenti doğal kaynaklar departmanının toprak kontrol müdürü: "Arazi geliştirme ile toprak korumayı birleştirirken toprak, su, teknoloji, politika ve fon kullanımını birleştiren bir model oluşturuyoruz." Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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