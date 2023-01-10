Çin'in Jilin Eyaleti, İş Fırsatlarını Artırmak İçin Rusya'ya Ticari Heyet Gönderdi

CHANGCHUN, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinde 30'u aşkın dış ticaret işletmesi ve hükümet temsilcisinden oluşan bir ticari heyet, iş fırsatlarını artırmak amacıyla yakın zamanda Rusya'ya doğru yola çıktı.

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin merkezi Changchun'daki FAW-Volkswagen fabrikasının montaj hattında bir aracı kontrol eden işçi, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

CHANGCHUN, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinde 30'u aşkın dış ticaret işletmesi ve hükümet temsilcisinden oluşan bir ticari heyet, iş fırsatlarını artırmak amacıyla yakın zamanda Rusya'ya doğru yola çıktı.

Yaklaşık 10 gün sürecek ziyaretleri sırasında heyet, Rus sektör birlik ve işletmeleriyle kömür, deniz ürünleri, tarım ürünleri, otomobil parçaları ve sınır ötesi elektronik ticaret gibi alanlarda ekonomi ve ticaret görüşmeleri ve yatırımı teşvik faaliyetlerinde bulunacak.

Jilin Eyalet Ticaret Departmanı yetkilisi Li Zhuang, ekonomik ve ticari faaliyetlerin, Jilin'deki işletmelerin, Rusya'daki muhataplarıyla işbirliğini derinleştirmelerine ve yüksek kaliteli özellikli ürünleri Rus pazarına ihraç etmelerine yardımcı olacağını söyledi.

2022'nin Ocak ile Kasım ayları arasında Jilin'in Rusya'yla ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 arttı.

Geçen ay Jilin, eyalete daha fazla sipariş ve yabancı yatırım çekmek üzere Güney Kore, Singapur, Malezya, Tayland ve diğer ülkelere ekonomik ve ticari heyetler göndermişti.