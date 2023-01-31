Çin'in Jilin Eyaleti Buz ve Kar Turizminin En Önemli Destinasyonları Arasında Yer Alıyor

CHANGCHUN, 31 Ocak (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin Jilin şehrindeki Songhua Gölü Kayak Merkezi'nde kayak yapan turistler görülüyor, 30 Ocak 2023.

2022 Beijing Kış Olimpiyatları ile hız kazanan buz ve kar turizmi Çinliler arasında giderek popülerlik kazanıyor ve Çin'in kuzeydoğusu, soğuk kışı nedeniyle en önemli destinasyonlar arasında yer alıyor.

Bahar Festivali tatili sırasında Jilin eyaletine, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,61 artışla yaklaşık 11,55 milyon yurt içi turist seyahati gerçekleştirildi ve geçen yıla göre yüzde 33,31 artışla yaklaşık 11,2 milyar yuan (1,66 milyar ABD doları) iç turizm geliri elde etti.

Buna ek olarak resmi istatistikler, tatil sırasında Jilin eyaletindeki kar alanlarının çevresinde aile yanında konaklama rezervasyonlarının 2019'a kıyasla 16 kattan fazla arttığını gösterdi. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua)