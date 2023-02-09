Çin'in Jilin-1 Uydu Görüntüleriyle Depremin Öncesi ve Sonrası

BEİJİNG, 9 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunu vuran şiddetli depremlerde binlerce kişi hayatını kaybederken altyapı da tahrip oldu.

BEİJİNG, 9 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunu vuran şiddetli depremlerde binlerce kişi hayatını kaybederken altyapı da tahrip oldu. Çin'in Jilin-1 uyduları tarafından çekilen görüntüler yaşanan yıkımın ölçeğini ayrıntılarıyla gösteriyor.

Kahramanmaraş depremde ağır darbe aldı. Çin'in Jilin-1 uyduları tarafından çekilen görüntüler Türkoğlu ilçesindeki binaların neredeyse tamamen yıkıldığını ve geride bir enkaz yığını kaldığını gösteriyor. (Fotoğraf: Çin'in Jilin-1 uyduları)

Depremin ardından çok sayıda insan evsiz kalırken, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki bir futbol stadı geçici barınak görevi gören beyaz çadırlarla doldu. (Fotoğraf: Çin'in Jilin-1 uyduları)

Gaziantep'in İslahiye ilçesi de depremde ağır darbe aldı. Uydu görüntülerinde yol kenarında yıkılmış çok katlı bir bina dikkat çekiyor. Şehir genelinde çok sayıda binanın yıkıldığı, bölgenin beyaz moloz ve enkazla kaplı olduğu görülüyor. (Fotoğraf: Çin'in Jilin-1 uyduları)

İslahiye ilçe merkezindeki bir dizi konut depremde neredeyse tamamen yıkıldı. (Fotoğraf: Çin'in Jilin-1 uyduları)

Depremin ardından çekilen uydu görüntülerinde, karayolu yakınında araçlarla dolu bir açık alan görülüyor. (Fotoğraf: Çin'in Jilin-1 uyduları)