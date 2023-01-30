Çin'in Jiaxing Kentindeki Fener Festivalinden Kareler Güncel Haberler JİAXİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Pazar günü başlayan ve yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip Aoshan Fener Festivali, Jiaxing şehrinde düzenleniyor. Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Jiaxing şehrinin Xiuzhou bölgesindeki Xincheng antik kasabasında düzenlenen Aoshan Fener Festivali'ndeki fenerleri izleyen turistler, 29 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua) JİAXİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Pazar günü başlayan ve yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip Aoshan Fener Festivali, Jiaxing şehrinde düzenleniyor. Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Jiaxing şehrinin Xiuzhou bölgesindeki Xincheng antik kasabasında düzenlenen Aoshan Fener Festivali'ni ziyaret eden ve geleneksel Çin kıyafetleri giymiş bir turist suya fener bırakırken görülüyor, 29 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua) Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Jiaxing şehrinin Xiuzhou bölgesindeki Xincheng antik kasabasında düzenlenen Aoshan Fener Festivali'ndeki fenerleri izleyen turistler, 29 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua) Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Jiaxing şehrinin Xiuzhou bölgesindeki Xincheng antik kasabasında düzenlenen Aoshan Fener Festivali'nde el dokuması sanat ürünlerini sergileyen bir zanaatkar, 29 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua) Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Jiaxing şehrinin Xiuzhou bölgesindeki Xincheng antik kasabasında düzenlenen Aoshan Fener Festivali'ndeki fenerler, 29 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Fenerbahçe Güncel Haberler

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