Çin'in Jiangxi Eyaletinin Dış Ticareti Ocak-Kasım Döneminde Yüzde 36 Arttı

NANCHANG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin doğusundaki Jiangxi eyaletinin dış ticaret hacminin 2022 yılının ilk 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 artışla 610,09 milyar yuana (yaklaşık 87,98 milyar ABD doları) çıktığını gösterdi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'daki Xiangtang demiryolu limanında otomobil parçaları, mekanik araçlar ve giysilerle tamamen yüklü bir Çin-Avrupa yük treni, Rusya'nın başkenti Moskova ve Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'e gitmek üzere demiryolu limanında hareket etmeyi bekliyor, 17 Şubat 2020. (Fotoğraf: Hu Chenhuan/Xinhua)

NANCHANG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin doğusundaki Jiangxi eyaletinin dış ticaret hacminin 2022 yılının ilk 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 artışla 610,09 milyar yuana (yaklaşık 87,98 milyar ABD doları) çıktığını gösterdi.

Eyaletin merkezi olan Nanchang'ın gümrük idaresine göre, Jiangxi'nin dış ticaretinde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,9 artışla 463,07 milyar yuana, ithalatı ise yüzde 25,2 artışla 147,02 milyar yuana çıktı.

Ocak-Kasım döneminde, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, Jiangxi'nin en büyük ticari ortakları oldular.

Jiangxi'nin Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler ve bölgelerle ticareti bu dönemde yüzde 61,2 artışla 203,88 milyar yuan olurken, diğer Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'a (RCEP) üye ülkelerle ticareti yüzde 60,6 artışla toplam 215,48 milyar yuan oldu.

Jiangxi'nin özel girişimlerinin dış ticareti, bu dönemde güçlü performanslar kaydetti ve toplam hacim, bir önceki yıla kıyasla yüzde 40,1 artışla 461,27 milyar yuana ulaştı ve eyalet toplamının yüzde 75,6'sını oluşturdu.