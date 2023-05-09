Çin'in Jiangxi Eyaletindeki Sağanak Yağışlar Nedeniyle 16.000 Kişi Tahliye Edildi

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Fengcheng kentine bağlı Licun kasabasının Shangshan köyünde kurtarma operasyonu yürüten görevliler, 6 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua)

NANCHANG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Jiangxi eyaletinin sel kontrolü ve kuraklık yardım merkezi, Çin'in doğusundaki eyalette sağanak yağışlar nedeniyle 536.000 kişinin yaşamının olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Pazartesi günü merkezden yapılan açıklamaya göre, Jiangxi eyaletindeki yoğun yağış ve seller nedeniyle Cuma gününden Pazartesi günü saat 16.30'a kadar 16.000 kişi zorunlu olarak tahliye edildi. Bununla beraber 670 milyon yuan (yaklaşık 96,9 milyon ABD doları) tutarında doğrudan ekonomik kayıp ortaya çıktı.

Mevcut yağış serisinin büyük oranda sona ermesi üzerine merkez, Pazartesi günü saat 20.00 itibarıyla sel kontrolüne yönelik 4. seviye acil durum müdahalesini sonlandırmaya karar verdi. Ancak Jiangxi'de sel sezonunun sürdüğü dikkate alınarak ilgili departmanlara her türlü hava durumu değişikliğini yakından izlemeleri çağrısı yapıldı.

Çin'de kullanılan dört kademeli sel kontrolü acil durum müdahalesi sisteminde 1. seviye en şiddetli durumları gösteriyor.